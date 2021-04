Russia: tribunale multa Twitter per rifiuto di cancellare contenuti sulle proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter, peraltro, ha respinto le richieste delle autorità di Mosca di rimuovere gli inviti delle organizzazioni dell’opposizione che invitavano anche dei minorenni a partecipare alle proteste non autorizzate svoltesi a gennaio, una pratica che in Russia è considerata vietata. Il social network, inoltre, si sarebbe ripetutamente rifiutato di rimuovere contenuti illegali relativi al suicidio, alla pornografia infantile e all'uso di droghe La decisione di rallentare Twitter è chiaramente una misura forte anche perché riguarda tutti i dispositivi mobili e metà di quelli fissi, stando a quanto riferito dal Garante delle comunicazioni Roskomnadzor. L’authority, peraltro, non esclude che Twitter possa essere definitivamente bloccato qualora non decida di rispettare i dettami legislativi russi. (Rum)