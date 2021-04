Ama: nel 2020 avvisati 440 procedimenti disciplinari e 32 licenziati, Zaghis "rispetto per onesti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si è fermata neppure nell’anno complicato dell’emergenza per Covid-19 l’attività interna di verifica e controllo di Ama sulla correttezza dei propri dipendenti. Nel corso del 2020, la direzione Risorse umane ha avviato oltre 440 procedimenti disciplinari nei confronti di lavoratori, sanzionando adeguatamente i casi più gravi. Alcuni provvedimenti si sono poi tramutati anche in denunce ed esposti e hanno fatto scattare azioni ulteriori da parte delle Autorità competenti, come ripetutamente è emerso anche da notizie stampa e dai comunicati diramati dall’azienda. Si va dai dipendenti denunciati per ammanco di cassa e furto di carburante ai lavoratori oggetto di procedimento penale per presunti illeciti nell’ambito delle operazioni cimiteriali. (segue) (Com)