Ama: nel 2020 avvisati 440 procedimenti disciplinari e 32 licenziati, Zaghis "rispetto per onesti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i dati e le informazioni, che emergono dal rapporto 2020 elaborato e pubblicato da Ama sul proprio sito web in base alle leggi sulla corruzione e la trasparenza, sono la testimonianza e la conferma dell’innalzamento del livello di controllo interno da parte dell’azienda per l’emersione di prassi scorrette e illecite. La relazione, predisposta secondo un format fornito da Anac, riporta una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza adottato dall’azienda nell’anno precedente. In essa sono anche indicati i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema. (segue) (Com)