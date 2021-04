Difesa: arrivare a Pratica di Mare 1.854.700 dosi vaccinali Moderna e AstraZeneca, partita distribuzione a Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate nella giornata di ieri presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, 508.700 dosi di vaccino. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, è partita la distribuzione nelle varie Regioni a cura delle Forze armate nell'ambito dell'"Operazione Eos". Il piano del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando operativo di vertice interforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza coronavirus. Come si legge in un comunicato, nell’ambito dell’Operazione Eos, diretta dal Comando operativo di vertice Interforze, nel pomeriggio di ieri è iniziata la consegna di vaccini, quindicesima consegna da inizio attività Hub Nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Le partenze, iniziate nel primo pomeriggio, sono proseguite durante tutta la notte. In totale sono state consegnate 501.600 dosi di vaccino Moderna e n. 7.100 di AstraZeneca, in 93 farmacie ospedaliere in tutte le 20 regioni. Nel trasferimento sono stati impiegati 17 mezzi dell’Esercito con shelter frigo, 22 mezzi dei corrieri Sda, 56 militari (46 dell’Esercito, 4 della Marina, 2 dell’Aeronautica e 4 Carabinieri) scortati dall'Arma dei Carabinieri. Il trasporto aereo dei vaccini per la Sicilia e la Sardegna è stato effettuato con un aereo C130J dell’Aeronautica. Questa mattina invece sono arrivate 1.346.000 dosi di vaccino AstraZeneca e dopo la suddivisione, inizierà subito nel pomeriggio la distribuzione in tutta Italia.(Com)