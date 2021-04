Ue: Salvini su visita a Budapest, chi rompe le palle con il populismo non ha capito un fico secco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo parlato di vaccini, di aziende e di lavoro". Ha replicato così il leader della Lega Matteo Salvini, nel suo intervento a 7 Gold, a chi gli ha chiesto il motivo del suo viaggio a Budapest, smontando alcune ricostruzioni che vedevano nella sua visita "un progetto longevo delle destre populiste". "C'è qualcuno che vede populisti, razzisti, fascisti e nazisti anche dove non ci sono, la politica in questo momento dovrebbe badare al sodo, alla salute, al lavoro, quelli che rompono le palle col razzismo, il populismo e il fascismo non hanno capito un fico secco" ha concluso Salvini. (Rem)