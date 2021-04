Africa: Banca mondiale, Paesi costieri dell'Africa occidentale cresceranno oltre il 6 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò nonostante, un'economia virtuosa come quella del Ruanda ha vissuto la sua prima recessione in dieci anni e il prodotto interno lordo (Pil) del Sudafrica ha conosciuto una contrazione del 7 per cento. L'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto), inoltre, ha calcolato che da dicembre 2019 a dicembre 2020 gli arrivi di turisti in Africa sub-sahariana sono diminuiti del 78 per cento, minando in particolare le economie di Mauritius, Seychelles, Capo Verde e Senegal. Il rapporto ritiene che il peggio sia passato e si aspetta una ripresa, ma ritiene che questa sarà molto disomogenea tra i diversi Paesi, poiché l'arrivo di varianti del Covid ha determinato un aumento del 40 per cento del numero di contagi nella regione. Tuttavia, questa seconda ondata non interessa tutti i Paesi, il che spiega perché le attribuiscano un range di crescita per il 2021 compreso fra il 2,3 e il 3,4 per cento. (Res)