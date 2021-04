India: Jammu e Kashmir, tra ieri e oggi uccisi un agente e tre militanti separatisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre militanti separatisti sono stati uccisi oggi dalle forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Pulwama. Lo ha reso noto l’ispettore generale di polizia, Vijay Kumar, secondo il quale i tre erano coinvolti nell’attacco di ieri a Srinagar presso l’abitazione del politico Anwar Khan, esponente del Partito del popolo indiano (Bjp), in cui è morto un agente. Le forze di sicurezza stavano perlustrando l’area di Kakapora in seguito alla segnalazione di presenze sospette da parte di informatori. Nella sparatoria sono stati feriti due civili, identificati come Ishrat Jan (25 anni) e Ghulam Nabi Dar (42), entrambi residenti a Samboora, che sono stati ricoverati in ospedale. (segue) (Inn)