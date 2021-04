Covid: Rt nazionale cala a 0,98, 232 casi per 100mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo 10–23 marzo 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,98 (range 0,87– 1,11), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto uno, anche se il limite superiore lo supera. Sono questi i valori in esame dell'Iss e del ministero della Salute che dovrebbero essere confermati nel consueto Monitoraggio settimanale del venerdì. Inoltre questa settimana continua la diminuzione dell’incidenza rispetto alla settimana precedente (232.7 per 100.000 abitanti (22/03/2021-28/03/2021) vs 240,3 per 100.000 abitanti (15/03/2021-21/03/2021), dati flusso Iss. L’incidenza, comunque, resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti.(Rin)