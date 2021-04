Somalia: fonti stampa, militari addestrati in Eritrea inizieranno a tornare “nelle prossime settimane”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cadetti somali che sono stati addestrati nella vicina Eritrea inizieranno a tornare a casa “nelle prossime settimane”. Lo riferiscono fonti citate dal sito d’informazione somalo “Garowe Online”, secondo cui gli allievi ufficiali sono in fase di registrazione biometrica e dovrebbero tornare al termine delle operazioni, mentre altre unità che non hanno terminato l'addestramento probabilmente continueranno ad essere addestrate. Il programma di addestramento in Eritrea è venuto alla luce a gennaio dopo che rapporti non ufficiali sui social media hanno rivelato che un numero non precisato di militari somali – più di 300 secondo alcune fonti – sarebbero stati uccisi nella regione del Tigrè, dove sono stati inviati a combattere al fianco delle forze federali etiopi ed eritree contro il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Diverse fonti con conoscenza diretta del programma – tre ufficiali somali e un diplomatico straniero – hanno confermato all’emittente “Voice of America” che le truppe somale sarebbero addestrate nella vicina Eritrea a partire dal 2019 ma sono discordanti sul numero di militari somali attualmente presenti in Eritrea (si va dalle 3 mila alle 7 mila reclute). Il ministro dell'Informazione della Somalia, Osman Abukar Dubbe, aveva ammesso a gennaio che “alcuni” militari somali si stavano addestrando in Eritrea ma aveva definito “infondate” le voci secondo cui starebbero partecipando alla guerra nel Tigrè. (segue) (Res)