Somalia: fonti stampa, militari addestrati in Eritrea inizieranno a tornare “nelle prossime settimane” (2)

- In seguito alle rivelazioni di stampa, sempre nel gennaio scorso il parlamento federale della Somalia ha chiesto al presidente Mohamed Abdullahi “Farmajo” di fare chiarezza sulla sorte di migliaia di militari somali che hanno ricevuto addestramento in Eritrea e di cui da mesi non si hanno più notizie. I membri della commissione, secondo quanto riferisce il sito “Garowe Online”, hanno chiesto in particolare a Farmajo di rendere nota la loro sorte e far sapere se sono vivi o morti. La richiesta giunge dopo che fonti d’intelligence citate dallo stesso organo di stampa avevano riportato la notizia secondo cui almeno 370 militari somali sarebbero stati uccisi dopo essere stati arruolati segretamente per combattere al fianco delle Forze di difesa nazionali etiopi (Endf) nel Tigrè. Secondo le stesse fonti, i militari sarebbero stati selezionati dai vertici militari di Mogadiscio segretamente e senza che i loro famigliari ne fossero a conoscenza. (segue) (Res)