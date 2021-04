Somalia: fonti stampa, militari addestrati in Eritrea inizieranno a tornare “nelle prossime settimane” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia era stata tuttavia seccamente smentita dal governo federale somalo che, per voce del ministro dell'Informazione, aveva precisato di non aver inviato truppe a combattere nel conflitto etiope del Tigré né Addis Abeba ne aveva fatto mai richiesta, aggiungendo che nessuna forza militare somala è stata coinvolta nel conflitto tigrino e definendo come “propaganda” le voci circolate al riguardo. Le forze armate etiopi lavorano da anni a stretto contatto con l’Esercito nazionale somalo (Sna) nella lotta contro al Shabaab. La Somalia è inoltre uno dei principali partner per la sicurezza dell'Etiopia nel Corno d'Africa e lo scorso anno i leader di Somalia, Eritrea ed Etiopia hanno firmato un accordo ad Asmara per il rilancio della cooperazione regionale. Sul fronte della sicurezza, le tre parti hanno inoltre approvato un piano globale che prevede di combattere e neutralizzare le “minacce comuni” come il terrorismo, le armi, il traffico di esseri umani e il contrabbando di droga. L'Etiopia è uno dei principali contributori della Missione dell’Unione africana in Somalia (Amisom) e dispone attualmente di oltre 4 mila uomini in Somalia. (Res)