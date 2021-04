Imprese: Generali Italia e Telepass avviano servizio per rimborso automatico ritardi in autostrada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali Italia e Telepass lanciano un innovativo servizio di rimborso del pedaggio autostradale, realizzato unendo le competenze tecnologiche Telepass alle competenze big data e analytics di Generali Italia: in caso di gravi rallentamenti nella tratta autostradale dovuti a incidenti, tutti i clienti Telepass abilitati al nuovo servizio e che hanno già acquistato il pacchetto Assistenza Stradale potranno ricevere un rimborso pari al 50 per cento del valore del pedaggio, con riaccredito automatico sul conto Telepass, grazie alla elaborazione dei dati di transito dell’autoveicolo ed all’analisi di tutti gli eventi presenti sulla tratta autostradale. Stando al relativo comunicato stampa, il rimborso sarà visualizzabile direttamente sulla app di Telepass: il nuovo servizio è già attivo e funzionante sugli oltre 200 mila clienti che negli anni hanno sottoscritto l’offerta Assistenza Stradale europea. L’iniziativa presentata oggi è la prima tra quelle previste dalla partnership siglata dalle due società e che si focalizza sull’innovazione tecnologica, rendendo possibile l’applicazione di cashback, totalmente data-driven e a rimborso automatico grazie all’evoluto circuito di pagamento Telepass, per offrire ai propri clienti un’esperienza smart, personalizzata e conveniente, a favore di una mobilità più sostenibile in Italia. (segue) (Com)