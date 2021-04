Imprese: Generali Italia e Telepass avviano servizio per rimborso automatico ritardi in autostrada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership, prosegue la nota, prevede inoltre lo sviluppo in ulteriori ambiti, come la messa a disposizione per i clienti Generali delle tecnologie e dei servizi Telepass più avanzati: entro fine anno le agenzie Generali Italia avranno, infatti, la possibilità di proporre ai propri clienti un’offerta esclusiva telematica, basata sull’innovativo Telepass T-Next. Un dispositivo in grado di erogare sia i servizi IoT di Generali Jeniot sia i servizi avanzati di Telepass, come quelli legati ai pagamenti in mobilità (pedaggi autostradali, parcheggi, bollo, rifornimento carburante), ma anche all’ingresso in Area C a Milano e il lavaggio della propria auto “sotto-casa”, offerto da Wash Out (società del gruppo Telepass). Nei prossimi mesi è previsto anche il lancio di altre coperture assicurative smart, data driven e basate sui comportamenti, dedicate ai clienti Telepass, come ad esempio un’innovativa garanzia “a consumo” chilometrico che si attiverà automaticamente al passaggio di qualsiasi varco - autostrada, parcheggi e traghetti - e che proteggerà il cliente in caso di collisione con un altro veicolo. “La partnership si inserisce nella nostra strategia per essere partner di vita delle persone nei momenti rilevanti: famiglia, benessere, lavoro e mobilità”, hanno commentato Marco Sesana, amministratore delegato di Generali Italia, e Francesco Bardelli, amministratore delegato di Generali Jeniot. (segue) (Com)