Covid: in aumento tasso occupazione terapia intensiva, 14 regioni sopra soglia critica

- Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (41 per cento vs 39 per cento della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento da 3.546 (23/03/2021) a 3.716 (30/03/2021). Sono questi i valori in esame dell'Iss e del ministero della Salute che dovrebbero essere confermati nel consueto Monitoraggio settimanale del venerdì. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche in aumento e sopra la soglia critica (44 per cento) con un aumento nel numero di persone ricoverate in queste aree: da 28.428 (23/03/2021) a 29.231 (30/03/2021). Rimane alto il numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (14 Regioni/PPAA vs 12 della settimana precedente). In diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (49.186 vs 53.837l la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (34,4 per cento vs 33,8 per cento la scorsa settimana). (Rin)