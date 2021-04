Vaccino: Petriccioli (Cisl Fp), fatta chiarezza su obbligo vaccinale e scudo penale, ora informare e tutelare il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il provvedimento adottato dal governo, che giudichiamo equilibrato per le procedure e per la previsione di uno 'scudo penale' a tutela degli operatori, da un lato limita le azioni unilaterali e i provvedimenti disciplinari da parte dei datori di lavoro nei confronti del personale interessato, dall'altro chiede un atto di responsabilità a tutti gli operatori della sanità a tutela del malato e delle persone che sono impossibilitate a vaccinarsi". Lo dichiara, in una nota stampa, il segretario generale della Cisl Fp nazionale, Maurizio Petriccioli, in merito al decreto legge 1 aprile 2021, numero 44. "La vaccinazione - prosegue il dirigente sindacale - è essenziale per poter operare in sicurezza nel mondo dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria pubblica e privata, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali perché oltre alla propria salute, viene tutelata quella dei familiari, quella dei pazienti più fragili ed esposti e si procede più speditamente verso i livelli di copertura nazionali che favoriscono l'immunizzazione di gregge, così come sta avvenendo in tutti i Paesi avanzati del mondo". (segue) (Rin)