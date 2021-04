Covid: Fornaro (Leu), piena solidarietà a ministro Speranza per minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, esprime "piena solidarietà al ministro della Salute, Roberto Speranza per le minacce che da mesi sta ricevendo per aver fatto semplicemente il suo dovere: tutelare la salute degli italiani. In troppi - continua il parlamentare in una nota - si dimenticano che il nemico da combattere è il Covid 19 e non chi, seguendo le indicazioni della scienza, cerca di portare fuori l'Italia da questo autentico incubo iniziato tredici mesi fa". L'esponente di Leu aggiunge: "Anche la politica non deve mai dimenticare che le parole sono pietre e che la storia ci insegna che la propaganda strumentale può facilmente scivolare nell'odio non controllabile. Oggi il Paese ha invece bisogno, proprio perché c'è una comprensibile stanchezza diffusa, del massimo di unità istituzionale e di responsabilità nei comportamenti individuali". (Com)