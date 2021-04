Recovery: Laforgia (Leu), posti di lavoro, lotta a povertà educativa, giustizia sociale e ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, "l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza mette al centro il Parlamento nella definizione del programma di investimenti che l'Italia presenterà alla commissione europea nell'ambito del Next generation Eu. Nella relazione approvata ieri - continua il parlamentare su Facebook -, diamo forma alle tante sfide sulle quali il governo Conte ha lavorato per mesi e che abbiamo deciso di rappresentare all'interno della nuova maggioranza: transizione ecologica, trasformazione digitale, rinnovamento della Pubblica amministrazione. E quindi posti di lavoro, lotta alla povertà educativa e giustizia sociale e ambientale". L'esponente di Leu aggiunge: "Abbiamo ancora molto lavoro da fare per vedere realizzato tutto questo, dalla fase di ultimazione del Piano fino alla sua approvazione e poi nella fase esecutiva e di monitoraggio. Siamo però un passo più vicini a quella svolta storica che il programma di aiuti e investimenti europei rappresentano per il nostro Paese". (Rin)