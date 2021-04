Milano: rissa a Pieve Emanuele, un ferito trasportato in codice giallo a Rozzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima delle due di questa notte, in via Ruggero Leoncavallo, a Pieve Emanuele, nel Milanese, due uomini sono stati coinvolti in una rissa. Un 26enne ha riportato una ferita aperta alla gamba destra, ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano. L'altro uomo coinvolto, un 42enne, ha riportato un trauma facciale ma non è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e due ambulanze. (Com)