Cina-Italia: Xi'An-Milano, 60 mila tonnellate di merci trasportate sulla tratta

- Sono 60 mila le tonnellate di merci trasportate fino a ieri attraverso la tratta ferroviaria che collega Milano a Xi’an, capitale della provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale. Lo ha fatto sapere la società cinese di trasporti Xi'an Free Trade Port Construction in un comunicato. Ieri è partito il 100mo treno sulla rotta inaugurata lo scorso anno. Trasportati in particolare robot industriali, microscopi e forniture sanitarie prodotte in Cina e destinate all’Europa. In senso contrario hanno viaggiato prodotti italiani del settore dell’arredamento e vini rossi. "Il servizio è stato attivato nell'aprile dello scorso anno per soddisfare la crescente domanda interna e quella all’estero", ha affermato Li Na, vicedirettore generale della compagnia di logistica cinese Beijing Trans Eurasia, operatore del servizio ferroviario. "Il trasporto merci da e per Milano è aumentato - ha detto Li – così è stato necessario intensificare il servizio". Riducendo i tempi di collegamento a 17 giorni, la tratta è idonea "per merci di alto valore, come i prodotti di manifattura italiana, e per oggetti di lusso", ha spiegato Yuan Xiaojun, direttore generale di Xi'an Free Trade Port Construction. (segue) (Cip)