Cina-Italia: Xi'An-Milano, 60 mila tonnellate di merci trasportate sulla tratta (2)

- "Dal momento che nuovi modelli di consumo stanno fiorendo sia in Cina sia in Europa, come l'e-commerce oltre frontiera, si stima che la domanda di trasporto ferroviario di merci aumenterà ulteriormente", ha dichiarato Yuan. Lo scorso febbraio, il volume degli scambi tra Cina e Italia è stato pari a 4,07 miliardi di euro, in crescita del 47 per cento su base annua, "con esportazioni e importazioni in aumento rispettivamente del 43,3 per cento e del 52,6 per cento", come hanno mostrato i dati dell'Amministrazione generale delle dogane cinese. "Tra la pressione economica causata dal Covid-19 e i ritardi nelle spedizioni via mare, i treni merci Cina-Europa si distinguono come un'alternativa competitiva e stabile in termini di sicurezza", ha affermato Yuan Xiaojun. (Cip)