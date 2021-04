Spagna: nato a Ibiza Bruno, il primo bambino con anticorpi anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È nato a Ibiza, presso l'ospedale Can Misses, Bruno, il primo bambino con anticorpi contro il coronavirus. Secondo quanto riferito da diversi media spagnoli, sua madre si era vaccinata durante il terzo trimestre della gravidanza. La coordinatrice ostetrica di Can Misses, Raquel Gascón, ha spiegato che il vaccino inoculato aveva generato nella donna e nel feto una risposta immunitaria. Quando il bambino è nato la scorsa settimana, è stato effettuato un esame del sangue del cordone ombelicale che è stato inviato all'ospedale Son Espases di Maiorca per verificare se il bebè aveva anticorpi. Secondo i dati ottenuti, la madre aveva un valore di circa 8 mila anticorpi e il bambino circa 5 mila. L'area sanitaria dell'ospedale di Ibiza aspetta ora la nascita di altri due bambini che potrebbero, allo stesso modo, essere protetti contro il Covid-19, dopo che le loro madri, due operatrici sanitari dell'isola, sono state vaccinate nel terzo trimestre di gravidanza. (Spm)