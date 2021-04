Città metropolitana Roma: sindacati, bene nuovo contratto collettivo integrativo per dirigenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri è stata sottoscritta, tra la delegazione di parte pubblica della dirigenza della Città Metropolitana di Roma Capitale presieduta dal Dott. Federico Monni e tutte le rappresentanze sindacali, la pre-intesa del nuovo contratto collettivo integrativo per la dirigenza dell'ente. "Siamo molto soddisfatti per l'accordo raggiunto, la Città Metropolitana di Roma Capitale è uno dei primi enti in Italia nel quale è stato sottoscritto l'accordo per la contrattazione integrativa per l'Area della dirigenza delle funzioni locali dopo la firma del contratto collettivo nazionale avvenuta il 17 dicembre 2020", lo dichiarano in una nota Amedeo Formaggi, Giancarlo Cosentino e Angelo Angritti di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti e Uil Fpl Roma e Lazio. "Un accordo molto importante e innovativo che include la previsione di tutti i nuovi istituti contrattuali previsti dalla recente contrattazione nazionale e prevede una decorrenza triennale a partire dal primo gennaio 2021 sia per la parte giuridica che economica e incontri a cadenza annuale per la definizione di eventuali criteri diversi per il riparto del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato". (segue) (Com)