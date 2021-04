Città metropolitana Roma: sindacati, bene nuovo contratto collettivo integrativo per dirigenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono state inserite specifiche norme sulle relazioni e i diritti sindacali con la previsione dell'istituzione dell'organismo paritetico per l'innovazione con precisi compiti su tutto ciò che riguardi progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi all'interno dell'ente - proseguono i sindacalisti -. La pre-intesa inoltre comprende tutti gli istituti normativi ed economici innovativi del contratto nazionale e la previsione di quattro fasce per la retribuzione di posizione legate alle responsabilità ricoperte nell'ente che è pari ad una percentuale del 72 per cento della retribuzione totale mentre la restante percentuale del 27 per cento è destinata alla retribuzione di risultato". (segue) (Com)