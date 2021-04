Città metropolitana Roma: sindacati, bene nuovo contratto collettivo integrativo per dirigenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati fissati i criteri per la definizione delle retribuzioni di risultato che avverrà a seguito di una valutazione annuale in base al raggiungimento degli obiettivi con una previsione di quattro livelli di punteggio - spiegano i sindacati -. E' stata definita la percentuale del 30 per cento della retribuzione di risultato da aggiungere nel caso in cui a un dirigente siano assegnati incarichi ad interim aggiuntivi. Sono state poi aggiunte due dichiarazioni congiunte che confermano la necessità di convocare nuovi incontri entro il mese di aprile sia per il welfare aziendale che per la definizione del piano organizzativo del lavoro agile". (segue) (Com)