Romania: Covid, attese oggi 430 mila dosi del vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania attende oggi 432 mila dosi del vaccino AstraZeneca presso l'Istituto nazionale per la ricerca medica-militare Cantacuzino. Lo ha annunciato il Comitato nazionale per il coordinamento delle attività vaccinali (Cncav) in un comunicato. Il Comitato nazionale ricorda che il trasporto è fornito dall'azienda produttrice, e le dosi di vaccino saranno portate a Bucarest via terra. Le dosi saranno conservate presso il Centro di conservazione nazionale e nel prossimo periodo saranno distribuite nei centri regionali esistenti a livello nazionale. Le dosi saranno conservate presso il Centro nazionale di stoccaggio e nel prossimo periodo saranno distribuite nei centri regionali esistenti a livello nazionale. Finora, in Romania sono state ricevute 888.400 dosi prodotte dall'azienda farmaceutica AstraZeneca e dal 15 febbraio 359.680 persone sono state immunizzate con questo tipo di vaccino. La quantità consegnata in Romania è la più alta finora e l'assegnazione delle future dosi di vaccino sarà effettuata secondo il programma fornito dall'azienda produttrice. (segue) (Rob)