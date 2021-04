Romania: Covid, attese oggi 430 mila dosi del vaccino AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania riceverà questo mese oltre 3,3 milioni di dosi di vaccino, compreso il nuovo siero prodotto dalla compagnia americana Johnson & Johnson, per il quale non c'è bisogno anche del richiamo. Lunedì, una nuova tranche di vaccini Pfizer-BioNTech è arrivata in Romania, dove la campagna nazionale di vaccinazione continua. Il coordinatore della campagna vaccinale, il medico Valeriu Gheorghta ha annunciato che da questo mese sarà avviata la vaccinazione anche tramite i medici di base e sarà aumentato il numero dei centri vaccinali, mentre dal 6 aprile diventeranno operativi 12 nuovi centri per la somministrazione del vaccino Moderna. (segue) (Rob)