Romania: Covid, attese oggi 430 mila dosi del vaccino AstraZeneca (3)

- A partire da aprile, la Romania dovrebbe arrivare fino a inoculare 100 mila vaccini al giorno, ha promesso nei giorni scorsi il premier romeno, Florin Citu. Nello stesso mese, nel Paese sono attese alcuni milioni di dosi, compreso il siero a dose unica prodotto dall'azienda statunitense Johnson & Johnson. Il presidente del Comitato, il medico Valeriu Gheorghiţa, ha annunciato nei giorni scorsi che, dal primo aprile, sulla piattaforma di programmazione sarà indicato anche il tipo di siero con cui sarà effettuata l'immunizzazione presso ciascun centro, e che presto sarà possibile vaccinarsi anche presso il medico di base. Secondo Gheorghita, dal prossimo mese, il numero di persone che si vaccineranno negli studi dei medici di base aumenterà da 60 a 90 al giorno. Allo stesso tempo, Gheorghita ha specificato che per le persone iscritte sulle liste d'attesa sarà stimato anche il tempo rimasto fino alla vaccinazione. Attualmente, più di 775 mila persone sono in lista d'attesa per l'immunizzazione. D'altra parte, a Timisoara (ovest della Romania) è diventato operativo il primo centro di vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2 operativo 24 ore su 24. (segue) (Rob)