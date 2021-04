Romania: Covid, attese oggi 430 mila dosi del vaccino AstraZeneca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 15 marzo in Romania è iniziata la terza fase della campagna vaccinale anti Covid, destinata alla popolazione. Per il momento viene immunizzata la popolazione residente nelle località in cui l'incidenza dei contagi dal Covid-19 supera 4,5 su mille abitanti, come, ad esempio, a Brasov (centro del Paese) e Timisoara (ovest del Paese). Il resto della popolazione si può registrare nelle liste d'attesa sulla piattaforma elettronica. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpes", le autorità romene hanno annunciato che già oltre 500 mila persone della popolazione si sono create account sulla piattaforma per essere vaccinate. Le persone vaccinate nell'ambito della della seconda fase - gli over 65 anni, i malati cronici e i dipendenti di settori considerati strategici - che non si sono fatti vaccinare finora, possono ancora prenotarsi e hanno la precedenza sulle liste. Le prenotazioni si possono fare online o tramite il call center. Sulla piattaforma sono visibili adesso sia i centri vaccinali già esistenti, sia quelli che diventeranno operativi dal prossimo mese. (segue) (Rob)