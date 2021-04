Romania: Covid, attese oggi 430 mila dosi del vaccino AstraZeneca (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore della campagna vaccinale in Romania, il medico militare Valeriu Gheorghita ha annunciato che, con l'avvio della terza fase, si possono immunizzare anche le persone della fascia d'età 16-18 anni, però solo nei centri in cui sono disponibili vaccini Pfizer, l'unico siero anti Covid autorizzato per questa fascia d'età. Le autorità di Bucarest continuano ad assicurare che la campagna di vaccinazioni sarà accelerata nel prossimo periodo. Al momento, vengono vaccinate oltre 40 mila persone al giorno in tutta la Romania, mentre il numero totale di dosi somministrate finora supera 2 milioni. Questo mese, la Romania dovrebbe ricevere, in tutto, 2,6 milioni di dosi dei tre vaccini approvati – Pfizer, Moderna e AstraZeneca -, mentre ad aprile riceverà tre milioni di dosi solo da Pfizer. (segue) (Rob)