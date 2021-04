Romania: Covid, attese oggi 430 mila dosi del vaccino AstraZeneca (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ricordano che la vaccinazione non è obbligatoria, ma è l'unica soluzione per tornare quanto prima alla normalità. Intanto, con l'aumento del numero di contagi e di persone ricoverate nelle terapie intensive, gli specialisti di malattie infettive attirano l'attenzione sul fatto che la vaccinazione anti Covid non deve indurre alla popolazione uno stato esagerato di rilassamento. I medici romeni spiegano che anche le persone vaccinate possono contrarre e trasmettere il coronavirus, perciò esortano alla rigorosa osservanza delle misure di protezione anche nel periodo successivo. I medici aggiungono che l'unico modo per fermare la pandemia è l'immunizzazione di una percentuale significativa di persone, di modo che quelle vulnerabili al coronavirus siano quanto meno numerose possibile. Intanto, le autorità stanno applicando nuove misure restrittive per tenere sotto controllo la pandemia. (Rob)