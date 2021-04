Covid: ambasciatore Razov, su questione vaccini "la Russia non impone nulla a nessuno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di vaccini, la Russia non impone nulla a nessuno. Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, in un'intervista rilasciata a “RaiNews24”. Il diplomatico russo non intende commentare "requisiti e procedure" dell'Unione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) in materia vaccinale. Sullo Sputnik V, Razov ha sottolineato come in Russia il vaccino "è stato certificato nell'agosto dello scorso anno". "La sua acquisizione o produzione è approvata in 57 paesi del mondo con una popolazione di 1,4 miliardi di persone", ha aggiunto. Per quanto riguarda la produzione del vaccino, in Russia "è distribuita in sei aziende farmaceutiche. Hanno prodotto decine di milioni di dosi". "La domanda interna è pienamente soddisfatta. La vaccinazione sta procedendo a un ritmo crescente e entro l'estate tutti saranno vaccinati. E sono stati firmati contratti con produttori stranieri per la produzione di diverse centinaia di milioni di dosi all'anno. Quindi, le possibilità di consegna all'estero sono ovvie", ha detto Razov. (Res)