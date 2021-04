Ue-Russia: ambasciatore Razov, "periodo peggiore" nelle relazioni fra Bruxelles e Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni fra Russia e Unione europea stanno attraversando forse "il periodo peggiore" degli ultimi decenni. Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, in un'intervista rilasciata a “RaiNews24”. "L'architettura della cooperazione multilaterale, faticosamente creata nel corso degli anni, è crollata", ha spiegato Razov. Secondo il diplomatico, "la politica dell'Ue nei confronti della Russia è sostanzialmente degenerata in una serie di misure sanzionatorie" introdotte "senza motivo". "Alcuni Paesi dell'Ue, quando elaborano una linea coordinata verso la Russia, non solo rallentano il movimento, ma vorrebbero anche tirare indietro la carovana", ha detto Razov. "Siamo, ovviamente, pronti a ripristinare e sviluppare le relazioni con l'Ue, ma solo su base paritaria e reciprocamente rispettosa", ha aggiunto l'ambasciatore russo. (Res)