Italia-Russia: ambasciatore Razov, relazione bilaterale deve continuare in futuro

- L'Italia è il partner preferito della Russia in Europa. Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, in un'intervista rilasciata a “RaiNews24”. "Questo tipo di relazione si sviluppa da decenni", ha detto il diplomatico, augurandosi che essa "continui in futuro". "Comprendiamo perfettamente che l'Italia è membro della Nato e dell'Ue, dove, come sapete, sono in vigore le regole del blocco della solidarietà e della disciplina. Non abbiamo dubbi su questo punto, figuriamoci illusioni. Allo stesso tempo, l'Italia sostiene tradizionalmente il mantenimento di canali di dialogo stabili con la Russia nell'interesse del trovare risposte comuni alle sfide e alle minacce moderne", ha aggiunto Razov. "Contiamo sulla continuità di questo stesso approccio nella politica dell'attuale governo del vostro Paese", ha concluso. (Res)