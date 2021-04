Italia-Usa: Di Maio e Blinken, uniti per vincere sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri italiano, Luigi Di Maio, e il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in una lettera a firma congiunta pubblicata su "la Repubblica" scrivono: "Celebriamo quest'anno il 160esimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, che furono avviate nel 1861, quando l'Italia si riunì sotto la bandiera di una singola nazione, sulla spinta del Risorgimento. Negli ultimi settantacinque anni, i nostri legami si sono progressivamente rafforzati e la nostra amicizia è diventata sempre più profonda. I nostri legami affondano le loro radici nei valori condivisi e nel comune impegno per promuovere le libertà civili e i principi democratici, e beneficiano dei solidi rapporti esistenti tra nostri popoli, grazie anche ai milioni di donne e uomini americani di origine italiana". "Le nostre società - continuano - sono arricchite anche dai numerosi e dinamici scambi tra persone, imprese, società civile e mondo accademico. Tra le nostre economie sussistono legami forti e di ampio respiro, che spaziano dai settori più tradizionali all'innovazione, alla tecnologia, alla ricerca scientifica e allo spazio. In questo periodo di sfide globali senza precedenti la forza del partenariato tra l'Italia e gli Stati Uniti non è mai stata così importante. Condividiamo gli stessi obiettivi sulle questioni che sono al centro della presidenza italiana del G20 e della 26esima Conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici". (segue) (Res)