Italia-Usa: Di Maio e Blinken, uniti per vincere sfide globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Di Maio e Blinken "il 2021 sarà un anno cruciale per voltare finalmente pagina sulla pandemia e realizzare un cambio di paradigma nel modo in cui affrontiamo le sfide comuni del cambiamento climatico e della ripresa economica. L'Italia e gli Stati Uniti lavoreranno insieme e al fianco dei partner internazionali in tutte le sedi multilaterali pertinenti per favorire l'accesso globale ai vaccini, per innalzare il livello di ambizione sui temi climatici e per avviare la ripresa post-pandemica lungo un percorso di sostenibilità ambientale e sociale". "Ora - aggiungono - è il momento di dare nuovo slancio alle relazioni transatlantiche e rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti a tutti i livelli. In tema di sicurezza, il nostro impegno reciproco in ambito Nato è saldo. La stabilità nel Mediterraneo allargato, che si estende dall'Afghanistan al Sahel, è un obiettivo prioritario della nostra cooperazione. Sosteniamo il popolo e le istituzioni libiche nel loro percorso verso elezioni libere e corrette e verso una soluzione politica sostenibile alla crisi, nel quadro delle Nazioni Unite". "Il ritorno degli Stati Uniti nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite - osservano infine il ministro italiano e il segretario di Stato americano - rappresenta un rinnovato impegno per promuovere i nostri valori comuni nei consessi multilaterali. Per questo, intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione in materia di diritti umani. Celebriamo il 160 anniversario delle nostre relazioni diplomatiche con l'impegno di rafforzare ulteriormente il nostro partenariato e di continuare a lavorare insieme per promuovere il rispetto dei diritti umani, della pace e della sicurezza nel mondo", hanno concluso Di Maio e Blinken. (Res)