Rifiuti: assessori Lazio, ok a trasferimento istruttoria autorizzazioni ad Arpa

- Attribuire all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) le competenze istruttorie riguardanti i procedimenti amministrativi di Valutazione di impatto ambientale (Via) di competenza regionale; Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, che fanno capo alla Direzione capitale naturale, parchi e aree protette del neo assessorato alla Transizione ecologica e alla trasformazione digitale. E’ quanto prevede la proposta di legge regionale contenuta nello schema di deliberazione approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora alla Transizione ecologica e alla trasformazione digitale, Roberta Lombardi, di concerto con l’assessore alle Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, Massimiliano Valeriani. (segue) (Com)