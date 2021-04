Vaccino: Mulè, arrivate dosi AstraZeneca, dalle 13.30 distribuite in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi minuti sono arrivati a Pratica di Mare oltre 1 milione e 300mila vaccini di AstraZeneca che saranno distribuiti dal Comando operativo di vertice interforze, a partire dalle 13.30 in tutta Italia a cominciare da circa 200mila dosi destinate al Lazio". Lo ha detto Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, intervenendo alla trasmissione "24 Mattino" di Radio24. "Come dimostrato, l'approvvigionamento dei vaccini continua a pieno regime: il sistema logistico che abbiamo immaginato funziona e dà risultati. Ovviamente bisogna avere quante più 'munizioni' possibili, per mutuare un linguaggio militare, e stiamo lavorando pancia a terra - Difesa, Protezione civile, Asl regionali - per arrivare a vaccinare 500.000 persone al giorno", ha aggiunto.(Rin)