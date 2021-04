Imprese: Corte dei conti, accrescere efficacia attività di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 Sace ha conseguito un significativo utile netto d'esercizio pari ad 141,6 milioni di euro, ancorché in diminuzione del 24 per cento rispetto all’anno precedente a causa soprattutto del decremento dei premi lordi rispetto al precedente esercizio e all'incremento delle riserve tecniche: inoltre, il patrimonio netto della società, nell'esercizio in esame, si è attestato sulla quota di 4,763 miliardi di euro, con un lievissimo incremento di un punto percentuale rispetto al 2018. È quanto emerge dalla relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2019 di Sace, approvata dalla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti. In merito agli assetti organizzativi, si legge in una nota, la Corte evidenzia un “perdurante ritardo nel rinnovo della convenzione che regola i rapporti tra Sace e Mef in relazione alla concessione di garanzie, di cui si continua a segnalare l'urgenza, in quanto le coperture assicurative di maggiore impegno finanziario godono della garanzia statale”. (segue) (Com)