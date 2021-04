Imprese: Corte dei conti, accrescere efficacia attività di Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all'area di consolidamento, la Sezione del controllo riscontra un utile netto di esercizio di 103,2 milioni di euro, in consistente diminuzione rispetto al precedente esercizio, mentre il patrimonio netto consolidato, mostra un modesto incremento dello 0,2 per cento passando da 5,586 miliardi nel 2018 a 5,597 nel 2019. In relazione alle prospettive di sviluppo della società, prosegue la nota, la Corte rileva come alla stessa sia stata assegnata, nel corso del 2020, la gestione di rilevantissime misure straordinarie finalizzate al sostegno delle imprese italiane e alla ripresa delle attività economiche del Paese in conseguenza della emergenza sanitaria. Allo stesso tempo, è stata disposta una rivisitazione dei rapporti con la controllante Cdp alla quale è stato sottratto il potere di direzione e coordinamento, sostituito dalla previsione di obblighi di consultazione con Mef e Farnesina in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini della efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative alla assunzione di impegni e al recupero crediti, in vista del prossimo auspicato riassetto del Gruppo Sace volto all'accrescimento dell'efficacia della complessa attività rimessagli. (Com)