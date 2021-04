Etiopia: sostituito vice capo locale Unhcr per dissapori con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha sostituito il suo vice capo in Etiopia, Mathijs Le Rutte, dopo che il governo ha espresso preoccupazione per la sua imparzialità sul conflitto nel Tigré. Lo hanno riferito fonti vicine al dossier a "Bbc Amharic", edizione regionale dell'emittente britannica, confermando il cambio ai vertici. "Le autorità etiopi hanno espresso preoccupazione per uno dei nostri membri del personale. Ciò è accaduto in un momento in cui Unhcr si era già impegnato in discussioni interne sulla necessità di ristrutturare e rafforzare la presenza di Unhcr nel Tigrè, in risposta alla natura in evoluzione della situazione umanitaria", ha dichiarato l'Alto commissariato, spiegando che a questo stadio dei fatti è stato deciso di sostituire il funzionario e di modificare il suo posto. Secondo quanto riferito da un funzionario del governo etiope, una denuncia sarebbe stata presentata contro alcuni membri dell'Unhcr, tra cui anche Le Rutte, per non aver dimostrato "l'imparzialità richiesta dalla loro professione". (Res)