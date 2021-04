Slovacchia: Covid, Parlamento approva proroga dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento slovacco ha approvato la proroga dello stato di emergenza per il coronavirus. Lo comunica l'agenzia di stampa "Tasr". Dei 96 deputati presenti, 78 hanno votato a favore della proroga, 15 contro. Il voto conferma l'estensione dello stato di emergenza, disposta dal governo il 17 marzo, per altri 40 giorni con decorrenza dal 20 marzo. Nelle motivazioni della proroga l'esecutivo ha sottolineato che la vita e la salute degli slovacchi continua ad essere messa in pericolo dalla diffusione del virus e in particolare della sua più contagiosa variante britannica. Nonostante i dati stiano migliorando la situazione epidemiologica resta fragile e una prematura rimozione delle misure di contenimento del virus potrebbe farla peggiorare, reitera il governo. (Vap)