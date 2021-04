Russia: sondaggio Fom, 55 per cento dei cittadini ha fiducia in Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più della metà dei cittadini russi ripone fiducia nel presidente Vladimir Putin. È quanto emerge da un sondaggio della Fondazione per l'Opinione pubblica, condotto tra il 26 ed il 28 marzo su un campione di tremila intervistati. Il 55 per cento dei cittadini ha dichiarato di "fidarsi" del presidente, mentre il 34 per cento degli intervistati ha risposto negativamente. Un altro 11 per ceto ha avuto difficoltà a rispondere. Per il 59 per cento degli intervistati, Putin è "piuttosto capace" nel suo incarico. Il punto di vista opposto è stato espresso dal 27 per cento del campione. Il 14 per cento ha trovato difficile rispondere alla domanda. (Rum)