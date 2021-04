Perù: Covid, peruviani residenti in Cile non potranno votare alle elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini peruviani residenti in Cile non potranno votare alle elezioni generali in programma l’11 aprile a causa delle restrizioni messe in campo in quel Paese per contenere i contagi da nuovo coronavirus. Lo rende noto l’Ufficio nazionale dei processi elettorali (Onpe), precisando che in Cile era prevista l’installazione di 392 seggi per permettere a 117.140 peruviani di votare. L'annuncio segue la notifica delle autorità cilene, secondo cui le città di Antofagasta, Iquique, Concepción e Santiago si trovano nella fase 1 della quarantena, e le città di Arica e Copiapò nella fase 2. (segue) (Brb)