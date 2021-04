Perù: Covid, peruviani residenti in Cile non potranno votare alle elezioni generali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In forte aumento sono anche i casi attivi che hanno raggiunto il numero di 42.915, una situazione che sta portando le strutture sanitarie al limite della tenuta. I pazienti ricoverati in Unità di terapia intensiva (Uti) sono 2.729 (2.358 con respiratori meccanici), mentre i posti disponibili rimasti sono 159. Ad oggi in Cile, sono 995.538 i casi confermati di Covid-19 e 23.135 i decessi dovuti all'infezione. I contagi sono in aumento nonostante il Cile stia portando avanti la campagna vaccinale più rapida della regione. Secondo dati ufficiali oltre il 35 per cento della popolazione inclusa nella campagna di vaccinazione ha ricevuto per lo meno una dose del vaccino contro il nuovo coronavirus. Si tratta ad oggi di 6.795.818 di persone sul totale di 15.200.840 prefissate inizialmente come obiettivo finale. (segue) (Brb)