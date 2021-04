Perù: Covid, peruviani residenti in Cile non potranno votare alle elezioni generali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Francisco Sagasti, ha invece escluso la possibilità di posticipare le elezioni generali in programma l’11 aprile, alla luce della situazione epidemiologica nel paese legata alla pandemia di Covid-19. Il capo dello stato ha sostenuto che la situazione in Cile, dove è stato annunciato uno slittamento degli appuntamenti elettorali, è diversa dal quella del Perù. “La situazione di Cile e Perù è diversa. Il Cile è in una situazione più complicata e le elezioni servono ad avere una assemblea costituente. Qui eleggiamo il presidente, il nuovo Congresso”, ha dichiarato Sagasti, secondo quanto riferisce la stampa peruviana. (Brb)