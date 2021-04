Regno Unito: 25 nuovi casi di coaguli in persone vaccinate con AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia britannica per il farmaco (Mhra) ha pubblicato informazioni su nuovi 25 casi di gravi e molto rari di coaguli verificatisi in pazienti vaccinati con il preparato anti Covid AstraZeneca, che si vanno ad aggiungere ai cinque già noti all'agenzia. L'Mhra ha anche chiarito di non aver visto lo stesso tipo di reazione in individui che invece hanno ricevuto il preparato Pfizer. La condizione che provoca maggiore allarme è chiamata "trombosi del seno venoso cerebrale", e consiste nella formazione di coaguli sanguigni nelle vene che si allontanano dal cervello, una condizione potenzialmente fatale. Nei casi osservati, spesso questa si associa ad un problema noto come "piastrinopenia", condizione in cui il paziente presenta un livello molto basso di piastrine nel flusso sanguigno, facilitando grandi perdite di sangue in caso di traumi come quelli generati dalla lesione di una vena causato da un coagulo. L'Mhra però fa anche notare che per il momento non ci sono sufficienti prove per implementare alcun cambiamento nelle politiche vaccinali. Alcuni esperti affermano che anche se il legame fosse provato avrebbe ancora senso continuare con la politica della vaccinazione di massa, dato che l'incidenza dei coaguli sarebbe estremamente rara. I casi riportati infatti sarebbero 30 in totale, su oltre 18,1 milioni di vaccinazioni sinora effettuate. (Rel)