Etiopia: inchiesta “Bbc”, truppe etiopi responsabili del massacro di 15 civili nel Tigrè (2)

- Se confermata, la notizia potrebbe mettere ulteriore pressione al governo di Addis Abeba, finora sotto scacco della comunità internazionale soprattutto per le presunte atrocità commesse nel Tigrè dalle truppe eritree e dalle milizie dell’etnia amhara, con il tacito benestare dell’esercito etiope. Di fronte alle crescenti pressioni, la scorsa settimana il primo ministro etiope Abiy Ahmed, di ritorno da una visita ufficiale ad Asmara, ha annunciato che l'Eritrea ritirerà le sue truppe dalla regione del Tigrè, ammettendo per la prima volta il loro coinvolgimento nella guerra contro il Tplf, tuttavia non ha specificato quando e come il ritiro avverrà. Si ritiene che migliaia di tigri siano stati uccisi dall'inizio dei combattimenti, nel novembre 2020. Combattenti delle milizie dell'etnia amhara e militari eritrei sono accusati di aver commesso crimini di guerra, compresi stupri di massa contro le donne, e di recente la Commissione etiope per i diritti umani (Ehrc) e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) hanno concordato di condurre un'indagine congiunta sulle presunte atrocità. (Res)