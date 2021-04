Milano: furto a casa di Diletta Leotta, presa banda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Milano ha rintracciato e arrestato la banda di ladri ritenuta responsabile del furto in appartamento subito da Diletta Leotta l’6 giugno 2020 in cui erano stati portati via borse, gioielli e denaro contante per un controvalore di circa 150.000 euro. Sono cinque i presunti ladri, tra cui una donna e tutti di origine rom bosniaca, individuati dalla seconda sezione della Squadra Mobile. Due dei componenti la banda (Shkelzen K, 44 anni, e Samuel M., 25 anni) erano già stati fermati dagli agenti lo scorso 8 febbraio perché responsabili del furto a casa di Eleonora Incardona, influencer ed ex cognata della nota conduttrice televisiva, insieme ad altri due complici. (segue) (Rem)