Milano: furto a casa di Diletta Leotta, presa banda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare stando alle indagini, coordinati dal procuratore aggiunto Laura Pedio e il pm Francesca Crupi, il gruppo avrebbe ripulito l’appartamento di Leotta in via Quadrio, zona Porta Nuova, mentre lei era fuori a cena la sera del 6 giungo. Due componenti della banda (la donna unitamente ad H.C. serbo 24 anni) avrebbero svolto in strada la funzione di "palo" rimanendo in contatto telefonico con i complici, altri tre (S.K., 44 anni, S.M., 24 anni e L.R croato 26 anni) si sono introdotti all'interno dell'appartamento, dopo aver forzato una botola posizionata sul pianerottolo dell'ultimo piano che dà accesso al tetto per poi calarsi dal balcone di pertinenza dell'abitazione ed entrare dalla finestra forzandola. (segue) (Rem)