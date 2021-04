© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fianco di Roberto Speranza per le intimidazioni e le vili minacce ricevute, in un momento difficile di lotta alla pandemia. Lo ha scritto il sottosegretario agli Affari Ue, Enzo Amendola, su Twitter. "Forza Roberto, non sei solo. Siamo tutti uniti con te", ha scritto Amendola. (Res)